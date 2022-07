"Come Fratelli d'Italia non siamo imbarazzati da nulla, ma le questioni di carattere internazionale vanno chiarite. L'Italia è dalla parte dell'Occidente. La richiesta di verificare è legittima e indubbia ma non credo che nessuno abbia remato contro questo Paese e contro l'Occidente". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. xi2/tvi/gsl

