È stato presentato oggi a Milano il progetto "Famiglie e Giovani in Montagna - Estate 2022 in rifugio". L'iniziativa, promossa dal Club Alpino Italiano e da Assorifugi Lombardia e finanziata dal Consiglio regionale della Lombardia, si propone di far vivere gratuitamente ai ragazzi fino a 16 anni un'esperienza in uno dei quasi cento rifugi alpini lombardi aderenti. xb5/trl/gsl

