“Xiaomi è arrivata in Italia nel 2018 e stiamo riscontrando una crescita molto importante: a livello nazionale siamo stabilmente tra la seconda e terza posizione per la vendita di smartphone”. Lo afferma in un'intervista all'Italpress Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. mrv/sat/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA