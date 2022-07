Continuano senza sosta le operazioni delle squadre di Pordenone per evadere tutte le richieste di intervento causate dal maltempo che ha colpito la provincia nella notte di ieri. In campo una sessantina di soccorritori per la messa in sicurezza e la copertura di tetti di abitazioni e capannoni, la rimozione di parti pericolanti di altre strutture e piante. ads/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA