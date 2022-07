Truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono i reati contestati dalla procura di Velletri ad un imprenditore di origine calabresi e per i quali i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro di beni per un milione di euro circa. Al centro delle indagini mascherine chirurgiche per il Covid mai consegnate. vbo/gsl

