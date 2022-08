"Continuano le deliranti mistificazioni della sinistra contro di me". Lo dice, in un video, la leader Fdi Giorgia Meloni che aggiunge: "Pubblico il video su uno stupro, solo perché non si vedeva nessuno ed è sostanzialmente oscurato, e la sinistra insorge . Quelli che usano questo tema per attaccare me non spendono una parola di solidarietà per la donna, né una parola di condanna verso lo stupratore. Parlano di me", mgg/gsl

