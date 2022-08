"Sarebbe un onore essere la prima donna a guidare il Governo in Italia. Noi diciamo la verità agli italiani in questo difficile momento per l'Europa. Non promettiamo nulla che non possiamo fare". Lo ha detto detto il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervistata da Fox News. pc/red

