Meloni "Reddito cittadinanza sbagliato, via a chi ha dai 18 a 59 anni"

"Dicono che Fdi voglia colpire i poveri e i bisognosi perché siamo contro il reddito di cittadinanza. Lo dicono ricchi individui in abiti costosi, professoroni che non sono mai usciti dai quartieri bene delle grandi città, Lo dicono artisti plurimilionari dai loro jet privati" spiega la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un video postato su Facebook, in cui ribadisce la sua contrarietà alla misura simbolo del M5s, soprattutto per chi ha tra i 18 e i 59 anni ed è in condizioni di lavorare. trl/gtr

