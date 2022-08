"Il blocco navale inteso come atto di guerra è una fake news, quello che continuo a pensare è che si debba fare una missione europea per bloccare le partenze in collaborazione con le autorità libiche". Così Giorgia Meloni al mercato Vascone di Messina per la campagna elettorale. vbo/mrv

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA