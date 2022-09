È il lavoro la priorità programmatica della Lega in Sicilia, che si appresta ad affrontare il doppio appuntamento elettorale del 25 settembre, per le Politiche e le Regionali. Lo dice in un'intervista all'Italpress Nino Minardo, segretario regionale del partito. sat/gtr

