È partito da Siviglia il Battito Infinito World Tour di Eros Ramazzotti. Neos, compagnia aerea del gruppo Alpitour, è stata scelta come vettore ufficiale dell'avventura live che da settembre a maggio porterà l'artista in alcune delle città più importanti al mondo per festeggiare con il suo grande pubblico il suo nuovo viaggio discografico. mgg/gtr/gsl

