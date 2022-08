Quello in politica "è un impegno solamente rimandato". Lo dice l'ex magistrato e fondatore dell'associazione "Oltre il Sistema", Luca Palamara, in un'intervista all'Italpress. "Non c'erano le condizioni per potersi presentare" alle elezioni del 25 settembre, "troppo stretti i tempi". fsc/gtr

