È partito il conto alla rovescia per presentare i "Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese", accordi che gli Atenei potranno stipulare con soggetti privati e pubblici per ampliare l'offerta formativa degli studenti. Le Università di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia hanno infatti tempo dal 29 agosto al 15 settembre per fare domanda. fsc/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA