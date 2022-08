Al via il primo bando dedicato ad attrarre in Italia i giovani ricercatori vincitori di bandi europei o titolari di un Sigillo di Eccellenza. È stato pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di ricercatori all'estero che dà attuazione allo specifico investimento previsto dal PNRR. mgg/gsl

