Primo Piano - Lucaselli (FdI) "Crisi governo inaspettata, noi pronti"

"Credo che indubbiamente la crisi di governo abbia spiazzato tutti, anche noi dell'opposizione, perchè è stata inaspettata e credo che sia stata in qualche modo un po' voluta anche da Draghi proprio perchè andiamo incontro alla legge di bilancio. Noi siamo assolutamente pronti, abbiamo fatto opposizione per 4 anni e con il programma siamo molto avanti". Così Ylenja Lucaselli, deputata FdI, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'Agenzia Italpress. xb1/mgg/mrv

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA