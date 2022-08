L'Italpress segue la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre con la rubrica Primo Piano - Verso il voto. Claudio Brachino in questo numero analizza la "battaglia" all'interno dei partiti per la scelta dei candidati, la cui credibilità è fondamentale per limitare l'astensionismo e dare qualità alla sfida politica. fsc/gtr

