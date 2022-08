L'Italpress segue la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre con la rubrica Primo Piano - Verso il voto. Claudio Brachino in questo numero analizza gli scenari dopo lo strappo di Carlo Calenda e parla del rischio di ingovernabilità che si prospetta per il Paese, vista la frammentazione partitica nel centrosinistra. abr/gtr/gsl

