"Oggi quasi tutti gli indicatori dicono che per la sanità italiana servono dai 20 ai 30 miliardi di euro in più, alla Sicilia manca l'8% di questi 20-30 miliardi". Lo afferma in un'intervista all'Italpress Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione Siciliana. sat/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA