"In Sicilia andiamo da soli perché il Pd ha scelto l'agenda Draghi. Noi puntiamo invece su un'agenda sociale, per i cittadini che sono in difficoltà". Lo afferma in un'intervista all'Italpress Nuccio Di Paola, candidato del M5S alla Presidenza della Regione Siciliana. sat/gtr

