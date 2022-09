Se il centrodestra vincerà le Regionali in Sicilia "non ci sarà una spartizione degli assessorati a seconda dei partiti o dei numeri. Il criterio guida sarà quello di chi è capace di fare che cosa. Non ci sarà alcun dissidio, marceremo compatti per il bene dell'Isola". Così Giorgio Mulè, candidato di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Palermo, in un'intervista all'Italpress. sat/gtr

