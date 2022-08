"Non vedo problemi, è il nostro popolo che ci chiede unità. La nostra è un'alleanza politica, non è costruita solo per vincere le elezioni". Lo afferma in un'intervista all'Italpress Renato Schifani, senatore di Forza Italia e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana. sat/gtr

