Quest'anno, per il rientro a scuola a settembre, è prevista un'importante novità: in classe non si dovrà più indossare la mascherina. Non solo, né il distanziamento tra i banchi né gli ingressi scaglionati che hanno caratterizzato gli ultimi anni scolastici saranno più presenti. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr

