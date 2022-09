"È stata una sconfitta chiara e che mette il centrodestra in condizione di governare. Io, da sindaco di Milano, non posso che dire che onestamente spero che facciano il governo il prima possibile. È meglio per noi avere un governo”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando i risultati elettorali e in particolare quelli della coalizione di centrosinistra e del Pd. xa1/tvi/gtr

