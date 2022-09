"L'emergenza in questo momento si chiama bollette. Non ci sono altre emergenze perché l'aumento di costi di luce e gas rischia di mettere in ginocchio, nell'arco di pochi giorni, l'industria, l'agricoltura e il commercio italiani". Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Napoli. xc9/sat/gsl

