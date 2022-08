"La Sicilia non merita di finire nei giornali di tutto il mondo come campo profughi. Non serve inventare niente: nel primo Consiglio dei ministri si reintroducono i due decreti di sicurezza smontati". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un evento elettorale al porticciolo turistico di Messina. vbo/mrv

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA