"Per me lo stupratore o lo spacciatore devono essere trattati come un assassino. Al momento non è così. E sugli stupri in alcuni Paesi c'è il trattamento farmacologico". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un comizio elettorale a Piacenza. xa6/fsc/red

