“È giusto fermare la produzione delle vetture non elettriche in Europa e in Italia dal 2035? Credo che a decidere debbano essere gli italiani, e non qualche eurodeputato del Pd. Serve un referendum". Così Matteo Salvini, durante un comizio a Rivoli nel torinese, propone di contrastare l'introduzione del blocco europeo alla produzione dei motori endotermici dal 2035. xb2/trl/gtr

