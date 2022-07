La Guardia di Finanza di Bologna ha concluso un controllo fiscale nei confronti di un siciliano domiciliato fiscalmente nel capoluogo felsineo e oggi collaboratore di giustizia. L'uomo avrebbe svolto attività di procacciatore d'affari per conto di una società di scommesse on line, ma non avrebbe dichiarato i suoi redditi in Italia. fil/gsl

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA