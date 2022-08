Una piantagione di marijuana in piena regola, lungo la via Flaminia, a due passi dalla Marina Dorica. E' quanto hanno scoperto i finanzieri di Ancona che, nella settimana di Ferragosto, hanno sequestrato oltre 70 piante dello stupefacente e denunciato a piede libero un cittadino extracomunitario per l'illecita coltivazione. trl/gsl

