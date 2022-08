La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 250 mila articoli e in particolare: accessori per la persona, per la casa e prodotti elettronici. Denunciati complessivamente 9 responsabili all'Autorità Giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti falsi mentre 14 risultano le segnalazioni alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. pc/gsl

