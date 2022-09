I finanzieri di Frattamaggiore in Grumo Nevano (Napoli) hanno sequestrato circa 1,5 tonnellate di tabacco da mastico. Era custodito in confezioni sigillate presumibilmente già pronte per essere vendute. Arrestati in flagranza 3 responsabili e denunciate altre due persone. pc/gtr

