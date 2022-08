Tra il 2021 e il 2022 il costo sostenuto dal sistema delle Piccole e medie imprese per i servizi pubblici locali è aumentato in media del 41,3%. È quanto emerge da una analisi realizzata da Unioncamere e BMTI. A sostenere i costi maggiori sono stati i negozi di beni non alimentari. Elevati anche i costi a carico dei negozi di parrucchiere, bar e negozi di ortofrutta. abr/gsl

