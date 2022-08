Dal 39% del 2005 al 43% del 2021: in 15 anni la pressione fiscale in Italia ha compiuto una corsa al rialzo senza precedenti, con una crescita di quasi quattro punti in più. È quanto emerge da un'analisi del Centro studi di Unimpresa. sat/fsc/gsl

