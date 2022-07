Tomasi "Su Tangenziale Napoli investimento importantissimo"

"Noi stiamo riguardando tutta la nostra infrastruttura: ponti, viadotti, gallerie, opere anche minori ma essenziali per il trasporto, per fare poi una pianificazione di investimenti strategici in modo tale da dare a questa infrastruttura un altro ciclo di vita per i prossimi 50-60 anni". Lo dice Roberto Tomasi, AD del Gruppo Autostrade per l'Italia, a margine della presentazione del piano di potenziamento della Tangenziale di Napoli. xc9/pc/gsl

