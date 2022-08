“L'Ucraina si sta riprendendo ciò che è suo", "le forze armate dell'Ucraina, la nostra intelligence stanno facendo il loro lavoro", "gli invasori saranno ricacciati indietro fino al nostro confine". In un video, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky manda un messaggio alla Russia: "non ci sarà spazio per loro nel nostro Paese", afferma, "ma non sveleremo i nostri piani". abr/mrv

