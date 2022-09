Ue, prezzo del pane alle stelle

Il prezzo del pane non è stato mai così alto per gli europei. Ad annunciarlo Eurostat, secondo cui ad agosto c'è stato un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021. Un record provocato dalla guerra che coinvolge Russia e Ucraina, due dei maggiori produttori mondiali di grano. L'incremento è quasi doppio dell'inflazione media in Europa. A provocare questo salto anche il prezzo dell'energia che ha fatto scattare verso l'alto tutti i costi. C'è anche da aggiungere, per completare il quadro, il blocco delle esportazioni attraverso il porto di Odessa che erano state fermate dall'invasione russa. E' stato necessario l'intervento del presidente Erdogan come mediatore per riaprire i traffici navali. mrv

