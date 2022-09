"La nostra collocazione è molto chiara, noi siamo dalla parte dell'Europa. Siamo sempre stati in difesa dello stato di diritto, ma non solo in Ungheria o in Polonia, lo siamo ancora a Malta, in Slovacchia, dove due governi socialisti sono stati coinvolti nell'omicidio di due giornalisti". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa. xc3/sat/gsl

