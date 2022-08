Università Iul, iscrizioni aperte per il nuovo anno accademico

Al via le iscrizioni per l'anno accademico 2022-2023 dell'Università Telematica degli Studi IUL. Le novità di quest'anno riguardano le modalità di immatricolazione degli studenti che potranno scegliere se iscriversi in maniera tradizionale, in modalità part-time oppure iscriversi a due corsi diversi nello stesso anno accademico. È possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi in ingresso nel caso di esami o tirocini svolti in altri atenei. fsc/mrv

