Avventura a lieto fine per Nico, un Setter Inglese caduto per circa 40 metri lungo un costone sopra il torrente Astico e salvato dai vigili del fuoco. È successo nel pomeriggio di oggi a Cogollo del Cengio (VI), quando il cane, che era a spasso con il suo padrone, nei pressi di Via Valle è caduto lungo la parete rimanendo bloccato su uno sperone di roccia. fil/mrv

