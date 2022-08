Per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco del Comando di Sassari hanno operato per spegnere l'incendio che ha colpito l'azienda di trattamento dei rifiuti a Truncu Reale. Diminuiti i fumi della combustione, proseguiranno per tutta la giornata le operazioni di spegnimento e raffreddamento. tvi/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA