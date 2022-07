Per assistere un proprio familiare anziano o non autosufficiente, poco meno del 60% delle famiglie preferisce assumere una badante anziché far ricorso a una Residenza sanitaria assistenziale. È quanto emerge dal report "Le famiglie, il lavoro domestico, i caregiver, le Rsa", elaborato dal Censis per Assindatcolf. sat/gtr

