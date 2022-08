"Noi vogliamo creare ricchezza e redistribuirla all'insegna della giustizia, la destra no, come dimostra l'ingiusta flat tax, che pretende di far pagar la stessa cosa a chi ha tanto e a chi ha poco. È questo il cuore della sfida che abbiamo davanti e per questo diciamo: prima le persone". Lo dice in un video su Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. fsc/gtr

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA