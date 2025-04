25 Aprile, a Catania striscione su Palazzo degli Elefanti pro resistenza palestinese

Manifestazione

E' stato srotolato da un gruppo di attivisti antifascisti

Un gruppo di attivisti antifascisti, nel corso del corteo per la celebrazione del 25 aprile a Catania, si è arrampicato sull’impalcatura che copre la facciata principale di Palazzo degli Elefanti, in piazza Duomo, e ha srotolato uno striscione con la scritta «Resistere per vincere» a sostegno della resistenza del popolo palestinese.

