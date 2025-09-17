A Cagliari scoperta la rete che alimentava la pirateria: partite e film a sbafo

l'indagine

Il controllo della GdF in un locale pubblico ha permesso di scoprire il traffico

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno effettuato nelle ultime settimane una serie di sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane, con l’obiettivo di contrastare lo streaming illegale di contenuti televisivi e tutelare il diritto d’autore.

Scoperta la proiezione abusiva

Durante un controllo amministrativo in un esercizio pubblico dell’hinterland di Cagliari, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, coordinati dal Gruppo Cagliari, hanno rilevato la proiezione abusiva di contenuti pay per view tramite apparecchi illegali che consentivano l’accesso a centinaia di contenuti multimediali, tra cui film, serie TV ed eventi sportivi in diretta.

Sistema criminale ramificato

Gli approfondimenti hanno permesso di ricostruire un sistema ramificato di pirateria, individuando una rete di soggetti coinvolti lungo tutta la filiera: dai fornitori di contenuti alle reti di distribuzione e ai server utilizzati.

Indagine internazionale in corso