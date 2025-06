A Etnacomics l’impegno di Liam Cunningham, l’attore del Trono di Spade in partenza per Gaza

Catania

L'attore irlandese è noto per il suo impegno nelle campagne umanitarie

In missione umanitaria da Catania a Gaza. Hanno risposto alle domande dei giornalisti dopo essere arrivati a Etnacomics, Liam Cunningham, attore irlandese noto per il suo impegno nelle campagne umanitarie e per il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie Game of Thrones, coinvolto nella sensibilizzazione internazionale sulle violazioni dei diritti umani in Palestina; Thiago Ávila, attivista brasiliano per la giustizia sociale e climatica, impegnato in movimenti internazionali per i diritti dei popoli e la democrazia partecipativa; e Yasemin Acar, psicologa sociale, ricercatrice esperta in dinamiche di conflitto, partecipazione politica e movimenti collettivi.