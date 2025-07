A Roma il Giubileo dei giovani: l’onda colorata di ragazzi con chitarre, zaini e sacchi a pelo (VIDEO)

Video

Cominciata la serie di arrivi dei gruppi e dei ragazzi, con i loro accompagnatori, che parteciperanno al Giubileo dei Giovani

In queste ore è cominciata a Roma la serie di arrivi dei gruppi e dei ragazzi, con i loro accompagnatori, che parteciperanno al Giubileo dei Giovani. Entusiasti e sorridenti, zaini in spalla, sacchi a pelo, bandiere, magliette colorate con i simboli di appartenenza ed il logo dei Pellegrini del Giubileo, chitarre, tamburi, arrivano dagli Usa e dal Sudamerica, ma anche da vari Paesi europei come Spagna e Francia. E ancora, da Sardegna e Sicilia. Si preparano a vivere una settimana intensa di impegni spirituali, come la Messa di benvenuto in San Pietro, il Passaggio della Porta Santa nelle Basiliche o le Confessioni al Circo Massimo, ma anche di dialogo, culturali e di aggregazione a Roma prima di affluire, e saranno in centinaia di migliaia, alla spianata di Tor Vergata, che fu il cuore anche della storica Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, dove il 2 e il 3 agosto ci saranno gli appuntamenti più attesi con Papa Leone XIV per la Veglia e la Messa. (immagini di Massimo Percossi)

