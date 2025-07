Acquazzone su Siena e Piazza del Campo impraticabile: ecco perché il Palio è stato rinviato

l'appuntamento

Rinviato per pioggia il Palio di Siena in programma questa sera alle 19:30. A causa di un temporale abbattutosi sulla città poco dopo le 15 la pista di tufo nell’anello di piazza del Campo si è resa impraticabile. Ad ufficializzare il rinvio della carriera dedicata alla Madonna di Provenzano la bandiera verde esposta dal Comune di Siena dalle trifore di palazzo pubblico. Sempre a causa di maltempo erano stato rinviati entrambi i Palii dello scorso anno.