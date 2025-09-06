Acutis, mamma Antonia: «Carlo è stato scelto da Dio come suo strumento»

roma

«Carlo è stato scelto da Dio come suo strumento. Tantissime persone si sono riavvicinate alla fede, hanno ricominciato ad andare a messa. Come sia stato possibile che abbia toccato tanti cuori è un mistero insondabile. Io stessa sono la prima convertita». Così Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo, che domenica sarà canonizzato da papa Leone XIV.La donna ha appena pubblicato con Piemme ‘Spiritual insight’, libro ufficiale dedicato al figlio, il primo santo millenial nella storia della Chiesa. «Carlo è stato scelto da Dio come suo strumento – dice la madre -. Tantissime persone si sono riavvicinate alla fede, hanno ricominciato ad andare a messa. Come sia stato possibile che abbia toccato tanti cuori è un mistero insondabile. Io ne resto stupita».«Oggi consiglierebbe ai giovani di spegnere il cellulare e di tornare a guardarsi negli occhi – conclude la madre dell’ ‘influencer di Diò, come alcuni hanno ribattezzato Carlo Acutis -. Vedeva le innovazioni come strade di comunicazione ma mai a discapito dell’umano. All’Intelligenza artificiale affiancherebbe il calore dell’amicizia, il nocciolo di fraternità che rende degna e unica ogni esistenza».