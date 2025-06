Aereo indiano diretto a Londra con 242 persone a bordo si schianta poco dopo il decollo: il video dell’incidente

il disastro

A bordo anche cittadini britannici, portoghesi e canadesi

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto in Inghilterra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Lo riporta la Tv indiana, che parla di 242 persone a bordo. La compagnia Air India ha detto che l’aereo precipitato dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, nell’ovest, era diretto all’aeroporto londinese di Gatwick.

A Bordo del volo AI 171, un Boeing 787-8 Dreamliner, c’erano 230 passeggeri e 12 membri e risultano essere 159 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese.