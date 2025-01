Agrigento Capitale della Cultura, asfalto anche sui tombini per rifare le strade: ora li “cercano” con il metaldetector

Viabilità

La fretta ha giocato brutti scherzi agli operai che hanno rifatto il manto stradale per l'arrivo del presidente Mattarella e delle altre autorità

Prima l’asfalto in fretta e furia a poche ore dall’arrivo del presidente della Repubblica per la cerimonia di apertura, sabato scorso, di Agrigento Capitale Italiana della cultura. Talmente di fretta tanto da coprire anche tombini e saracinesche dell’acquedotto. Stamattina operai col metaldetector al lavoro per localizzare i tombini coperti e riportarli alla luce.

